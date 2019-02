Formation professionnelle : 3,2 milliards FCFA d’une banque autrichienne au Cameroun

Le gouvernement camerounais a conclu un accord de prêt concessionnel de l’ordre de 3,27 milliards FCFA avec la Raiffeissen Bank International d’Autriche portant sur la construction, la réhabilitation et l’équipement d’un centre de formation professionnelle dans la localité de Nanga-Eboko (Centre), annonce dans un communiqué reçu mercredi à APA le ministre en charge de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey.Il s’agit de la 2ème structure de ce type et du 3ème concours financier de la série, octroyés par ce bailleur de fonds sur un ensemble de 10 centres de formation prévus, après Nkongsamba (Littoral).

Bâti sur 3000 mètres carrés, le centre de Nanga-Eboko, réalisé par l’entreprise Kuhn International Projects GmbH, dispensera des formations dans les métiers de la chaîne du bois, mécanique automobile, soudure, fabrication mécanique, réparation des engins agricoles, plomberie mais également dans les métiers des technologies de l’information et de la communication.