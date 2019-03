Fruits et légumes: un atelier de mise en relation des fournisseurs avec les acheteurs annoncé à Abidjan

Un atelier destiné à la mise en relation de fournisseurs locaux de fruits et légumes sera organisé, mardi, à Abidjan par la Société financière internationale (SFI) en relation avec le Secrétariat exécutif du Comité de concertation Etat/Secteur Privé (SE-CCESP).Selon une note d’information transmise à APA, dimanche, cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un Programme mené par la SFI autour du renforcement des capacités des fournisseurs potentiels, de la mise en relation des fournisseurs potentiels avec les acheteurs, ou encore des travaux de réforme du cadre des affaires pour augmenter la compétitivité des fournisseurs locaux et encourager l’achat local.

L’accent sera mis au démarrage du Programme sur les filières fruits et légumes, cosmétiques d’hôtels et viandes qui présentent le plus fort potentiel en termes de demande des acheteurs (Groupes hôteliers, Grande distribution) et d’offre de production locale.