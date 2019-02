Gabon : 391 millions de FCFA économisés grâce au pétrole lampant

L’Etat gabonais a réalisé une économie de l’ordre de 391 millions de FCFA en 2018 grâce à une péréquation et une stabilisation plus rigoureuse du prix du pétrole lampant à la pompe, rapporte un communiqué de la Caisse de stabilisation et de péréquation (CAISTAB) reçu lundi à APA.Selon le communiqué, cette performance est à l’actif de la mise en place par la CAISTAB d’un système de géolocalisation et de contrôle des stations-services. Le mécanisme a permis de booster les ventes du pétrole lampant à la pompe.

L’instauration de ce système a également permis d’épingler les gérants des stations-services véreux qui ont mis en place des circuits parallèles de vente du pétrole lampant.

La mise en place de ce système de contrôle a abouti d’identifier 20 cas de fraude et la fermeture de deux stations-services.

L’opération qui n’a concerné que Libreville, la capitale, s’étendra dans d’autres villes pays, notamment Port-Gentil, la capitale économique, assure la CAISTAB.