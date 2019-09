Gabon : La santé d’Ali Bongo se serait « détériorée », la présidence et Sylvia Bongo démentent

Selon des informations publiées par l’agence Bloomberg, l’état de santé d’Ali Bongo se serait détérioré.

En citant « des sources proches du dossiers » l’agence indique que le président du Gabon est hospitalisé à Londres. Une information qui a été démentie par la présidence de la république qui a signifié dans un communiqué, que c’est tout le contraire.

En effet, à en croire le communiqué de la présidence du Gabon, « M. Ali Bongo Odimba est en phase de recouvrement de la plénitude de ses capacités physiques. Le président n’est pas hospitalisé.(…) Mais en séjour privé dans sa résidence londonienne où il a pris quelques jours de congé en famille« . La présidence admet cependant : « À cette occasion, il effectue des examens médicaux de routine et poursuit normalement sa rééducation. Le président gabonais, qui est aux commandes du pays sera de retour prochainement. »

Mme Sylvia Bongo a publié lundi sur son compte Instagram, une photo de son époux, souriant assis sur une chaise. Cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, était accompagnée d’une petite note de la première dame : « Belle et douce journée ». Cette image a apparemment été prise dans leur domicile privé, car on pouvait voir derrière le président, une photo du couple et un décor qui ne ressemble pas à un hôpital.

Victime d’un accident vasculaire cérébral en fin octobre, le président Ali Bongo a passé cinq mois de convalescence à l’étranger et n’avait pas pris la parole en direct et en public depuis les quelques mots prononcés à son retour à Libreville fin mars.