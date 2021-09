Gambie/Présidentielle : la CEDEAO anticipe sur les conflits électoraux

La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) annonce des consultations pour pacifier l’espace politique gambien avant la présidentielle du 4 décembre 2021.Prévues à Base et à Banjul entre le 6 et le 16 septembre, ces rencontres sont facilitées par la Direction des affaires politiques, de la paix et de la sécurité avec le soutien de l’Agence danoise de développement international (DANIDA) à travers son Programme africain de paix.

Selon l’institution sous-régionale, les engagements politiques qui s’appuient sur les efforts précédents de la CEDEAO en faveur d’élections pacifiques en 2021, sont destinés à renforcer la capacité des principales parties prenantes à prévenir et à atténuer les différends potentiels pré et post-électoraux, tout en assurant des résultats électoraux pacifiques.

Les participants sont sensibilisés aux instruments de diplomatie préventive et de médiation de la CEDEAO, y compris le rôle critique que le Conseil des Sages (CoW, sigle anglais) récemment reconstitué joue dans le processus.

Les participants sont issus des rangs du Comité interpartis (IPC), des chefs traditionnels et religieux, des organisations de la société civile concernées, du Groupe de travail sur la justice transitionnelle (TJWG), de TANGO, du Conseil national pour l’éducation civique (NNCE), du Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix (WANEP). Ils sont aussi issus du Conseil national de la jeunesse (NYC), d’autorités locales et de dirigeants communautaires. Sont également présents des représentants des plateformes gouvernementales impliquées dans le dialogue et la médiation et de la Commission électorale indépendante (CEI).