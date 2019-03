G’Bissau : un syndicat du ministère de la Justice annonce une grève de 07 jours

Le syndicat de base du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a annoncé, lundi à Bissau, l’observation d’une grève de sept jours, à partir du 07 mars prochain, pour exiger, entre autres, la suspension du concours interne d’embauche et des stagiaires ainsi que l’embauche de travailleurs avec plus de 03 ans de service.Revenant sur les motifs de ce mouvement d’humeur, le porte-parole du mouvement syndicale, Nelson Tavares, a indiqué que « le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Djalo, n’était pas disposé à dialoguer avec le syndicat » d’où cette grève d’une semaine.

« Nous demandons également le paiement de 24 mois d’arriérés de salaire aux employés embauchés, le paiement de 05 mois de participation pour augmenter le nombre d’employés affectés au centre de production Biométrique, la légalité et la transparence concernant les subventions versées à certains employés sur une base hebdomadaire, a-t-il ajouté.

Réitérant leur détermination à lutter pour atteindre leurs objectifs et « à mettre fin au manque de transparence, d’illégalité et de discrimination dans ce ministère », Nelson Tavares a exprimé sa « totale volonté » de négocier avec le gouvernement afin de trouver une solution aux problèmes qui minent ce ministère.