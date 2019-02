GBissau : vers une réduction de 50 % du prix de l’électricité (ministre)

Le coût de l’électricité sera réduit de 50 % en Guinée Bissau, a annoncé le ministre de l’Énergie et de l’Industrie, lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi à Bissau.Selon António Serifo Embaló qui n’a pas donné de précision sur la date de l’entrée en vigueur de la mesure, le pays a la capacité de supporter cette baisse considérable de l’électricité. Décidée par le Gouvernement, la mesure sera rendue possible grâce à « l’utilisation du fuel au lieu du gasoil acheté pour les groupes électrogènes de la centrale qui fournit de l’électricité à Bissau et aux régions environnantes», a-t-il expliqué.

A en croire M. Embaló, ce changement de combustible va permettre à l’État d’économiser « plus de 400 millions F CFA » sur les dépenses qui se chiffrent actuellement à 700 millions F CFA.

Un vent de changement souffle aussi à la Société d’électricité et d’eau de la Guinée-Bissau (EAGB) où la nouvelle direction expérimente l’alimentation électrique via un bateau mouillant à quelques mètres de la centrale électrique de Bissau.

Cette embarcation a une capacité de production de 36 MW et grâce à un contrat de cinq ans signé avec le gouvernement, il pourra fournir suffisamment d’électricité aux villes de Bissau, Biombo et Prabis.

Toutefois, António Serifo Embaló a invité les consommateurs débiteurs à solder leurs factures impayées afin que l’EAGB puisse, dans de meilleures conditions, continuer ses activités et faire face à ses dépenses.

En Guinée Bissau, les clients dont la consommation est comprise entre 0 à 50 KW paient 81 F CFA le kilowatt, 161 F CFA pour ceux qui sont entre 50 à 200 KW et 322 F CFA pour ceux qui sont dans l’intervalle 200 KW à l’infini.