Génocide en Namibie: appel des tribus herero et nama contre l’Allemagne à New York

Les tribus herero et nama, déboutés en mars de leur demande de réparations à l’Allemagne pour les persécutions commises à l’époque de la colonisation allemande dans l’actuelle Namibie, ont déposé mardi un appel devant la justice américaine.

Dans un document de 98 pages enregistré auprès de la Cour d’appel fédérale de New York, les avocats des deux tribus font valoir que le principe d’immunité d’un Etat souverain retenu par la juge dans sa décision du 6 mars n’aurait pas dû bénéficier à l’Allemagne dans ce cas précis.

Ils ont répété, comme ils l’avaient fait en vain lors de la première assignation, qu’en raison des propriétés immobilières de l’Allemagne à New York et des ossements de victimes du génocide détenus par le musée new-yorkais d’histoire naturelle, il y avait là deux exceptions applicables à ce principe.

Des dizaines de milliers d’Hereros et quelque 10.000 Namas ont été tués entre 1904 et 1908 après s’être rebellés contre les Allemands, qui les avaient soumis à un régime de privations et de spoliations.

L’Allemagne, qui a officiellement reconnu ces exactions, négocie depuis des mois avec la Namibie un accord qui pourrait contenir des excuses officielles et la promesse d’aides au développement en guise de dédommagement.

Mais Hereros et Namas, qui n’ont pas été invités à ces discussions, ont saisi la justice civile américaine pour obtenir directement de l’Allemagne des dommages et intérêts.

Depuis la décision du 6 mars, les autorités allemandes ont décidé d’accélérer les restitutions de restes humains et d’oeuvres d’arts datant de l’époque coloniale, arrivés en Allemagne pendant la colonisation, marquée par le massacre de plusieurs tribus africaines.