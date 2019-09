Gouvernance sociale et histoire en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA abordent principalement deux sujets, à savoir les conclusions du président Macky Sall sur plusieurs questions d’ordre social notamment les inondations, hier jeudi en Conseil des ministres, et la polémique sur la rédaction de l’histoire générale du Sénégal.« Conseil des ministres : vers l’assaut technique des ouvrages d’assainissement », titre Le Soleil, notant que le gouvernement est invité à assister les populations victimes des inondations.

Mais pour Sud Quotidien, « Macky accélère son gouvernement » sur plusieurs sujets, dont le principal semble être les inondations.

En plus des « dispositions idoines » qu’il appelle à prendre sur ce sujet, le journal rapporte qu’il a été émis lors de ce rendez-vous gouvernemental « des fonds d’amorçage pour opérationnaliser les programmes +zéro déchet+ et +zéro bidonville+ ».

Vox Populi croit pour sa part que Macky Sall est « en colère » voilà pourquoi il « tape sur la table » lors du conseil. Selon le journal, « le chef de l’Etat presse Serigne Mbaye Thiam au sujet des inondations et recadre Mamadou Talla pour sa gestion de l’affaire Jeanne d’Arc ».

Sur cette affaire, L’Observateur note que les « retrouvailles (seront) impossibles entre Jeanne d’Arc et les élèves voilées » malgré qu’un dénouement ait été trouvé dans la nuit du jeudi entre l’administration de cette école privée catholique et le ministre de tutelle. Le journal rapporte toutefois les témoignages des parents sur « les blessures morales de leurs filles renvoyées ».

Sur un autre sujet, Walf Quotidien titre sur le projet de réécriture de l’histoire générale du Sénégal et note que le coordonnateur du comité d’écriture, le professeur Iba « Der (Thiam) se perd dans ses histoires ». Ainsi après la « levée de boucliers des familles religieuses », l’ancien ministre de l’Education nationale Kalidou Diallo « déchire la copie », souligne le journal.

Si Le Quotidien estime que « Iba Der (est) prêt à modifier son histoire », Vox Populi note pour sa part que « Iba Der revient à la charge, dément et apporte des précisions ».

Toutefois, indique l’ancien ministre Bamba Ndiaye dans le journal, « demain, je suis sûr que quand le livre sera lu par d’autres, il y aura d’autres protestations ».

En sport, L’Observateur rapporte l’annonce d’une « plainte » du président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, qui a par ailleurs « dit ses vérités sur Aliou Cissé et la CAN 2019 ».

Comme le début d’un malaise sonnant dans la Tanière, le quotidien spécialisé Stades voit pour sa part un « divorce consommé », consécutif au « yoyo du DTN » Mayacine Mar qui est en même temps « fragilisé par Me Senghor ».