Grand Chess Tour 2019: Abidjan, carrefour des jeux d’échecs

Le Grand Chess Tour, le plus grand et prestigieux tournoi mondial des jeux d’échecs s’est ouvert, mercredi, à Abidjan avec la participation des 10 meilleurs Maîtres planétaires de cette discipline.Le temps de ce tournoi international, organisé pour la première fois sur le continent africain, la Côte d’Ivoire sera le centre de l’univers des jeux d’échecs avec la présence des sommités mondiales échiquéennes.

Il s’agit du Bulgare Veselin Topalov, ex-champion du monde en 2005, actuel No2 mondial, l’Américain Nakamiura Hikaru, vainqueur de l’édition 2018, le Chinois Wei Yi, champion du monde en titre, l’Egyptien Amin Bassem, le champion d’Afrique en titre, le Chinois Ding Liren, médaillé olympique et 3è mondial et autres les Russes Nepomniachti Ian et Karajan Sergey ainsi que le Français Vachier-Lagrave Maxime…

Selon Dr Essis Esmel Claude Mathieu, président de la Fédération ivoirienne des échecs (FIDEC), « ce tournoi est l’événement le plus important, réunissant les meilleurs joueurs du monde classés au plus haut niveau jamais organisé en Afrique. Par conséquent toutes les parties jouées seront retransmises en direct à l’intention de la communauté échiquéenne mondiale ».

Le Grand Chess Tour d’Abidjan qui durera jusqu’au dimanche 13 mai, comprend le tournoi individuel de parties rapides (mercredi, jeudi et vendredi) et Blitz (éclair) du samedi au dimanche. Parallèlement au circuit des grands échecs, un tournoi par équipe internationale (40 pays) se déroulera. La Côte d’Ivoire, souligne le président Essis, compétira avec une équipe de quatre athlètes.