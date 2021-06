Grenade et Madic 100 frontières graciés par Alpha Condé : l’UFDG réagit

Dans un décret lu sur les antennes de la télévision nationale, le vendredi 18 juin 2021, le président de la République Alpha Condé a accordé une grâce présidentielle aux détenus Boubacar Diallo alias Grenade et Mamadi Condé alias Madic 100 frontières tous militants de l’UFDG. Le vice-président de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana, en réaction à cet acte présidentiel, assure qu’il n’y a rien d’extraordinaire à libérer des personnes arbitrairement arrêtées.

‘’La grâce présidentielle a été donnée à des gens qui ont été arrêtés à notre avis arbitrairement’’’, a réagi Fodé Oussou Fofana qui rappelle que ‘’quand on vous arrête alors que vous n’avez absolument rien fait et qu’on vous emprisonne, quand on vous libère, c’est tout à fait normal’’.

Boubacar Diallo alias Grenade après un procès marathon qui s’est terminé à la Cour d’appel de Conakry avait été reconnu coupable des faits de tentative de meurtre et de détention illégale d’arme de guerre. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle avec une période de sureté de 5 ans.

Madic 100 Frontières, guinéo canadien et militant de l’UFDG, s’en est sorti avec 1 an de prison de ferme pour diffusion de messages, menaces et violences par le biais d’un système informatique.

Fodé Oussou Fofana rassure que ‘’nous sommes heureux qu’ils soient libérés, mais nous considérons qu’ils ne sont responsables de rien. Ils n’ont rien fait. Ce sont des innocents qui ont été arrêtés et emprisonnés. Donc, ce sont ces innocents qui ont été libérés’’.