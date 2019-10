Guillaume Soro lance un lien d’adhésion à GPS, un mouvement politique pour «gagner 2020»

L’ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, a lancé samedi depuis Valencia, en Espagne, un lien d’adhésion à Générations et peuples solidaires (GPS), un mouvement politique visant à « gagner » l’élection présidentielle ivoirienne de 2020.GPS, créé au travers d’un élan « participatif » des citoyens, se veut un éventail représentatif de la Côte d’Ivoire, a dit M. Soro, devant des ressortissants Ivoiriens à Valencia, en Espagne, à l’occasion d’une rencontre dénommée « Crush party 2019».

Il a félicité les lauréats du concours ayant permis, par le biais d’un jury technique, d’élaborer un slogan, une devise et un hymne de Générations et peuples solidaires (GPS). Ceux-ci ont reçu, chacun, un prix lors d’une cérémonie officielle à son domicile à Marcory, dans le Sud d’Abidjan.

Pour l’ex-chef de l’Assemblée nationale ivoirienne, qui veut « faire la politique autrement », il s’agit de donner la possibilité aux Ivoiriens d’écrire le GPS, un think tank où tous se frottent les têtes pour trouver des solutions pour le développement du pays.

« Avec le GPS, on ne se perd pas », a-t-il ironisé, avant d’ajouter que « la classe politique ivoirienne a failli ». Aujourd’hui, certaines populations mangent une fois par jour et ont, entre autres, des problèmes d’accès à l’eau potable, car buvant de l’eau de marigot.

« On a perverti la politique (…) malheureusement en Afrique, ceux qui réussissent dans la politique, ce sont les plus grands voleurs, quand tu es un bon voleur, tu deviens un grand politicien», a relevé M. Soro qui veut rompre avec ces pratiques.

Il a insisté vouloir faire la politique autrement. Pour lui, « il faut que la politique soit cimentée par des principes », s’interrogeant sur ces personnes qui « les jours pairs sont là, les jours impairs sont là (…) question d’être avec tous les gouvernants et les partis politiques », qualifiant cela d’«escroquerie ».

« Il va falloir que vous et nous, notre génération, on mette fin à ça » parce qu’il faut que « les gens apprennent à assumer », a lancé M. Soro à son auditoire, avant de marteler qu’il y a des «troubadours qui entourent Alassane Ouattara ».

« Hier, on les a vu avec Houphouët (premier président ivoirien), après on les a vu avec Bédié, on les a vu avec Robert Guéï, on les a vu avec Gbagbo et aujourd’hui, ils sont avec Alassane Ouattara », a-t-il poursuivi, tout en déclarant « nous, on va mettre fin aux troubadours ».

En tant que mouvement citoyen, le GPS, présidé par Guillaume Kigbafori Soro, vise à « regrouper tous les partis politiques et tous les mouvements Soroïstes en un » afin de se mettre « en ordre de bataille » pour « gagner 2020 ».

Affichant la sûreté dans sa course, Guillaume Kigbafori Soro (47 ans), assure avoir encore « 30 ans à 40 ans de vie politique » devant lui, contrairement à ceux qui clament qu’il est « fini ». A l’instar de Barack Obama, il aurait souhaité être président à l’âge de 47 ans.

Le GPS, en création devrait être bientôt lancé officiellement et son manifeste dévoilé. Déjà, l’enrôlement a débuté, par son chef, à partir du lien adherezcp-gps.ci. Pour le prix du meilleur slogan, il a été remporté par Anselme Hugues Kouadio, et celui de meilleure devise par Marcelle Zadi.

Selon M. Kouadio, Guillaume Kigbafori Soro est « un véritable homme d’Etat » vu « cette grande vision politique qui va changer l’aspect politique en Côte d’Ivoire ».

Le prix pour le meilleur hymne de Générations et peuples solidaires (GPS), lui, a été décerné à un groupe dénommé Joker, représenté par trois membres, qui sont Michaël Ekra, Jean-Jacques Foba et Fabrice Gauzé.