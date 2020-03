Guillaume Soro regagne la Côte d’Ivoire le 22 décembre après six mois d’absence

L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kigbaforo Soro regagne Abidjan le 22 décembre prochain en provenance de Paris, a annoncé mercredi le député Alain Lobognon au cours d’une conférence de presse du Comité d’organisation dans la capitale économique ivoirienne.Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS), dernier mouvement politique ivoirien créé le 26 juillet 2019, M. Soro après « mûres réflexions a fait connaître, depuis l’Espagne, le 12 octobre 2019, sa décision d’être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ».

«Nous avions promis vous donner la date officielle de ce retour tant attendu, de celui qui, ces derniers mois, n’a pas chômé à l’extérieur, focalisant sur son agenda, les attentions de ses adversaires politiques et admirateurs », a déclaré M. Lobognon, ajoutant que « le président Guillaume Soro, après un semestre, loin de sa terre natale, sera donc de retour en Côte d’Ivoire le 22 décembre 2019 ».

M. Soro a quitté la Côte d’Ivoire en mai dernier pour l’Europe en passant par la RDC et le Maroc, a-t-il précisé.

« Depuis l’indépendance de notre pays en 1960, nos aînés ont fait, et bien fait leurs devoirs pour la Côte d’Ivoire, et les Ivoiriens le leur reconnaissent », a expliqué M. Lobognon, soulignant qu’il « est temps pour nous, de la nouvelle génération, de prendre le relais dans le respect de leur personne et de leur œuvre ».

Pour lui, M. Soro qui fait partie de la nouvelle génération est résolument décidé à contribuer à la construction de cette nation embryonnaire par la consolidation de la paix, en s’inscrivant dans la conquête démocratique du pouvoir d’Etat.

« C’est pourquoi, nous invitons les Ivoiriens à ne regarder comme seul intérêt, que l’avenir du pays, surtout le bien-être des générations futures en mettant fin aux guerres des personnes, qui confessons-le, ont freiné le développement de notre chère Côte d’Ivoire », a poursuivi Alain Lobognon, invitant à une « mobilisation partout en Côte d’Ivoire, afin de réserver un accueil chaleureux au Président Guillaume Soro, comme l’ont souvent fait les Ivoiriens ».

Par ailleurs, il a appelé chacun à « mettre fin aux invectives et préparer sereinement » l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, afin d’offrir au peuple ivoirien, pour la première fois, depuis l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance, une « passation des charges entre le président en fin de mandats constitutionnels et le président de la République qui sera élu, au terme du processus électoral et du scrutin présidentiel que nous souhaitons sans violences ».