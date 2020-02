Guinée : 233 condamnés de droit commun graciés par le président de la république

Dans un décret publié mercredi 5 février par la Télévision d’Etat, le Président de la République, Pr Alpha Condé a accordé sa grâce à 233 personnes condamnées parmi lesquelles figure une mineure.

Ce sont des prisonniers de droit commun qui bénéficient de la grâce présidentielle. Condamnées par 27 Tribunaux et justices de paix, ces personnes graciées ont été plus nombreuses au tribunal de Dixinn qui a jugé et condamné 28 des 233 détenus libérés.

Le tribunal de Dixinn est suivi (pour le nombre de prisonniers graciés) par Boké (21 libérés), Kankan (16 graciés), Kindia (16 graciés), Kissidougou (15 graciés), Nzérékoré (15 prisonniers libérés), Siguiri (13 libérés), Coyah (12 graciés), Mamou (11 libérés) et Labé (10 détenus graciés). Des tribunaux comme ceux de Kaloum (3 détenus libérés), de Mafanco (6 graciés) et autres Pita (9 libérés), Kankan (2 libérés) et Mali (2 graciés) ont enregistré de faible taux de personnes condamnées et libérés.