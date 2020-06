Guinée: 500 millions de francs guinéens du Groupe BCP pour lutter contre la Covid-19

La Banque populaire maroco-guinéenne (BPMG), une filiale de Groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc, a fait don de 500 millions de francs guinéens au Fonds Spécial de riposte à la Covid-19 et de stabilisation économique de la Guinée.Selon un communiqué transmis dimanche à APA, le chèque du montant de ce don a été remis à Mamadi Camara, le ministre guinéen de l’Economie et des finances par Abdeltif Jakani, le directeur général par intérim de BPMG.

La contribution de BPMG au Fonds spécial de riposte à la Covid-19 et de la stabilisation économique, s’élevant à 500 millions de francs guinéens, fait partie d’une enveloppe globale de 11,6 milliards de francs guinéens (750 millions de FCFA) consacrée à la lutte contre la maladie à Covid-19, dans les pays de présence du Groupe BCP en zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et en République de Guinée.

Le Groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc et est présent dans 32 pays dans le monde.