La Guinée compte à ce jour 7317 cas positifs de Covid-19

Les infections au Covid-19 continuent de rythmer la vie des guinéens du Grand Conakry ou les habitants récusent les mesures barrières et ceux des préfectures.

Les contaminations se propagent dans plusieurs régions dont Kouroussa ou le préfet est testé positif au Covid-19. Et sur la base des données du 31 juillet, mises à jour samedi,1er août 2020, 9 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été détectés sur un groupe de 275 personnes testées par les agents de l’ANSS.

Ces 09 nouveaux cas positifs donnent un total de 7.317 cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars 2020 en Guinée. En plus du cas de 791 actifs, le compteur-décès est pour le moment bloqué à un total de 46 décès hospitaliers. Par ailleurs, les statistiques mises à jour les 1er et 2 août, font état de 22 nouveaux cas de guérison, ce qui donne un cumul de 6.480 sortis guéris, soit un taux de rétablissement ou de guérison de 88.6% contre un taux de létalité de 0.6%.

En attendant les résultats des tests effectués les 1er et 2 août, les statistiques mises à jour le 02 août, permettent à la Guinée d’occuper la 91e place dans le classement mondial des pays touchés par la pandémie du Covid-19.

La Guinée se classe derrière Haïti, qui compte 7.424 cas positifs au covid-19, 161 décès et 4.606 guéris, soit un taux de rétablissement de 62.04% contre 74.43% de guérison au Luxembourg, 92e position avec 6.793 cas positifs, 116 décès et 5.192 guéris. Et la Guinée, 91e rang, risque de connaitre une flambée des cas positifs de coronavirus en raison des excès de liberté sans protection observés dans certains lieux publics pendant la fête de Tabaski. Les mesures barrières ont été foulées au pied.