Guinée: Alpha Condé procède à des nominations

Dans un décret lu ce jeudi 10 septembre à la Télévision nationale, le président Alpha Condé a procédé à la nomination de hauts cadres au ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts. Ci-dessous la liste de ces nominations :

-M. Bangaly Djoumessy, précédemment Directeur national adjoint de l’Environnement, est nommé Directeur national des pollutions, nuisances et changement climatique ;

-Mme. Oumou Doumbouya, jusque-là cheffe section du département des pollutions et technologie propre à la Direction nationale de l’Environnement, est nommée Directrice nationale adjointe des pollutions, nuisances et changement climatique.

Quant à monsieur Saïd Doumbouya, précédemment Directeur général adjoint du centre d’observation, de surveillance et d’observation environnementale, il est nommé au poste de Directeur national du centre de surveillance et d’observation environnementale ;

En ce qui concerne Mohamed Alass Sylla, précédemment en service au centre d’observation surveillance et d’information environnementale, il est nommé Directeur national adjoint du centre d’observation environnementale ;

Dans le même décret, Yokoï Goïpogui, précédemment Directeur général adjoint du service national de gestion des catastrophes et urgences environnementales, est nommé Directeur général du service national de gestion des catastrophes et urgences environnementales ;

Alhassane Barry, jusque-là chef de département prévention et opération d’urgence du service national des gestions de catastrophe et des urgences environnementales, est nommé Directeur général adjoint du service national de gestion des catastrophes et urgences environnementales.

Notons que ces nominations interviennent à quelques jours de l’élection présidentielle qui aura lieu le 18 octobre 2020.