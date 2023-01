Guinée : Amnesty International appelle à la libération des leaders du FNDC

De nombreuses voix dénoncent le rétrécissement du champ des libertés individuelles depuis l’arrivée au pouvoir de militaires suite à un coup d’État contre Alpha Condé.Amnesty International a réagi jeudi suite à l’arrestation et la détention de Mamadou Billo Bah, responsable des antennes et mobilisation du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC).

Poursuivi pour « participation délictueuse à un attroupement, complicité de destruction d’édifices publics et privés, coups et blessures volontaires, incendie volontaire, pillage », l’activiste guinéen a été placé sous mandat de dépôt mardi 24 janvier.

« L’arrestation et la détention arbitraire de Mamadou Billo Bah constituent une violation des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Amnesty International demande sa libération immédiate ainsi que celle des autres membres du FNDC détenus pour les mêmes faits depuis bientôt six mois », a dénoncé Samira Daoud, directrice du bureau régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ibrahima Diallo, également membres du FNDC, mouvement citoyen dissous par les nouvelles autorités, sont en détention préventive depuis le 1er août 2022, rappelle Mme Daoud qui demande à Conakry de « mettre un terme aux restrictions disproportionnées aux droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique et respecter le droit des Guinéens à exprimer librement leurs opinions, droits consacrés par le droit international et la charte de la transition ».

L’étau se resserre autour des leaders du FNDC

Alors qu’Amnesty International appelle à leur libération pure et immédiate, une note du ministre de la justice datant du 02 août 2022 a révélé des injonctions faites aux Cours et Tribunaux afin d’engager des poursuites judiciaires contre les leaders du FNDC.

Dans sa note, Alphonse Charles Wright indique que : « Le fait de considérer sans preuves factuelles le Président de la Transition, Chef de l’État, les agents des forces de défense et de sécurité dans le seul but de se disculper de leur responsabilité pénale en divulguant des fausses informations justifie la présente injonction aux fins de poursuites judiciaires conformément à la loi ».

Le bilan de la répression pendant les manifestations sous l’ère du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) est de huit (8) morts, selon le FNDC.