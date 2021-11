Guinée : Bachir Diallo invite la Cmis à soutenir la police routière

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a appelé ce mardi 16 novembre, les agents des différentes Compagnies mobiles d’intervention et de sécurité de Conakry (Cmis), à venir en renfort à la police routière.

Selon les informations recueillies dans le site Guinéenews.Org, c’est lors d’une rencontre avec les agents de la Cmis qu’il a profité, pour demander à ces compagnies de venir en appui aux agents de la Police routière.

Compte tenu du désordre que certains citoyens organisent dans la circulation de plus en plus sur certains axes de la ville. Le ministre compte sur les professionnels des CMIS pour régler cette question cruciale.

Dans son interview qu’il a accordé, il exhorte la Cmis à « à travailler de façon collégiale et collaborative. Ayez de très bons rapports. Je le dis en connaissance de cause, parce que j’ai senti qu’il y avait des collaborateurs dont les relations n’étaient pas bonnes et cela n’est pas à l’avantage du bon fonctionnement du ministère et tous ses services »

Au cours de son interview accordé au site Guinéenews.Org, le ministre n’a pas manqué d’exprimer ses attentes vis-à-vis de ces derniers. Il a déclaré attendre que les policiers le fassent avec professionnalisme et loyauté, même s’il s’est montré conscient des limites de la Police.