Guinée : calvaire des habitants de Dinguiraye pour avoir accès à l’eau

Depuis des semaines, les habitants de la ville de Dinguiraye rencontrent d’énormes difficultés pour pouvoir se procurer de l’eau potable.

Les robinets d’eaux ont tari au Centre-ville de Dinguiraye, les habitants sont contraints de se réveiller tôt pour trouver de l’eau dans les forages chaque jours.

Chaque jour, les femmes et les enfants munis de plusieurs récipients font une file d’attente devant un forage pour recueillir de l’eau potable. Les habitants puisent l’eau à tour de rôle, le premier arrivé, puise en premier.

Selon ces habitants, cela fait plus de deux semaines qu’ils n’ont pas accès à l’eau des robinets. A en croire les sources, la direction préfectorale de la Société des Eaux de Guinée à Dinguiraye, explique que, c’est un phénomène climatique qui pose ce problème de manque d’eau dans cette commune.

Le barrage d’eau installé dans le secteur de Balandougou, district de Kebaly, qui fournit l’eau potable aux ménages de Dinguiraye, a totalement tari à cause des déboisements et est envahi par des débris et autres feuilles mortes.

Pour trouver des solutions à cette difficulté, les Hommes en tenue ont effectué mardi 29 mars dernier, un curage des bassins du barrage de Balandougou pour pouvoir recueillir de l’eau potable.