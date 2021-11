Guinée- Can 2025 : le ministre des sports installe une commission chargée d’évaluer les candidatures pour la construction des infrastructures

Le ministre de la Jeunesse et des sports Lansana Béa Diallo, a présidé une cérémonie d’ouverture des plis des offres des sociétés, lundi 29 novembre 2021 au siège du Cocan à Conakry.

La coupe d’Afrique des nations est une grande compétition de football. A cet effet, l’organisation de cette dernière reste un grand défi à relever par la Guinée. Pour réussir cette organisation, le ministre de la Jeunesse et des sports, Lansana Béa Diallo a insisté sur le choix des entreprises qui vont réaliser les infrastructures sportives, routières et hôtelières.

Selon l’interview qu’il a accordé à nos confrères de Guinéematin, il explique que, « C’est une bonne nouvelle qu’on ait déjà plus de 20 sociétés soumissionnaires. Il va y avoir un vrai travail pour voir quelle est la crédibilité de ces projets et de quelle manière ces projets vont être sélectionnés d’une manière constructive pour permettre à la Guinée de réaliser ce magnifique rêve d’organiser la CAN 2025 ».

Il a donc par la suite installé un comité d’organisation chargé d’enregistrer les meilleures entreprises. Notons que pour l’heure, une vingtaine d’entreprises se sont déjà enregistrées pour la construction de ces infrastructures.