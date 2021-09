Guinée Conakry, Kadiatou Diallo demande justice au Cnrd sur l’arrestation d’Ousmane Gnelloy

Elle a plaidé sa cause sur cette affaire qui l’oppose avec Ousmane Gnelloy, « l’insulteur publique ». Lors d’une réunion tenue entre le Crnd et les organisations de jeunes et femmes, tenue ce mercredi 29 septembre 2021.

Pendant sa prise de parole, elle à rappeler au Colonel Mamady Doumbouya de cette affaire qui la lie avec Ousmane Gnelloy depuis le mois de juin. En effet, Kadiatou Diallo, avait subi des injures publiques et des menaces de morts de la part du « ministre de la défense d’ Alpha Condé sur Facebook » comme il se fait appelé sur les réseaux sociaux.

Guinée Conakry : Ousmane Gnelloy, condamné à 5 ans de prison

Malgré sa condamnation à 5 ans de prison, ce dernier était toujours en liberté. Elle interpelle donc, le colonel de permettre l’exécution de la condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Dixinn. Afin que, justice lui soit rendue. Elle a également sollicité au chef de la junte de rétablir son père Boubakar Biro dans ses droits d’ancien président de l’Assemblée Nationale.