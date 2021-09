Guinée Conakry, lutte contre la vie chère : chute du prix du carburant

La nouvelle de cette baisse, a été rendu publique hier lundi 27 septembre 2021 à la télévision Nationale.

10000 francs guinéen est désormais, le nouveau prix du carburant à la pompe. La nouvelle a été rendu publique selon le journal Conakryinfo.com, par le président du conseil National pour le rassemblement et le développement ( Cnrd), le colonel Mamady Doumbouya. C’est pour lutter contre la vie chère en Guinée que cette mesure a été prise.

Le carburant qui passe de 11000 Gnf à 10000 Gnf, est une diminution pour les transporteurs et les taxis du Togo. Notons qu’en avril 2020, le prix du carburant sous le régime du président Alpha Condé était à 9000 Gnf, et il était passé à 11000 franc guinéen en août dernier.