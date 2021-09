Guinée Conakry- vendredi 1er octobre, le président de la transition prête serment

Le colonel Mamady Doumbouya informe le grand public, à travers un communiqué lu à la télévision Nationale, de sa prestation de serment vendredi 1er octobre 2021 au palais Mohamed V.

C’est dans un programme bien établi, que se fera la prestation du serment conformément à la charte de la transition. Selon le communiqué du 29 septembre 2021, la cérémonie proprement dite va débuter à partir de 12h, avec l’ouverture de l’audience de la Cour Suprême.

Les invités à savoir les chefs d’Etats ou leurs représentants prendront part à cette cérémonie au palais à partir de 10 heures 30. Et à 11h 15, c’est l’arrivée des membres du Conseil National pour le Rassemblement et le Développement, (Cnrd). Ensuite, à 11 heures 30 c’est l’arrivée des membres de la cours suprême. Et enfin, quelques minutes après plus précisément à 11h 45 c’est l’arrivée du président de la transition.

Pour rappel, le colonel Mamady Doumbouya est arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021, par un coup d’Etat. Ce dernier à renverser le Rassemblement du Peuple Guinéens (Rpg), qui était alors le parti au pouvoir de l’ex président Alpha Condé.