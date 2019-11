Guinée : Damantang Albert Camara nouveau ministre de la Sécurité

Le chef de l’État guinéen a procédé, lundi soir, à un léger remaniement ministériel, marqué par les nominations de Damantag Camara au poste de ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de Rémy Lamah à la tête du ministère de la Santé.Jusque là porte-parole du gouvernement et ministre Conseiller à la présidence, M. Camara remplace Alpha Ibrahima Keira qui rejoint la présidence comme ministre Conseiller.

Concernant Rémy Lamah, il effectue un retour au ministère de la Santé, en remplacement du Dr Niankoye Lamah, nommé ministre Conseiller à la présidence

Enfin, Mohamed Lamine Fofana, ministre par intérim de la Justice, a été confirmé dans ses fonctions.