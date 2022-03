Guinée : deux cas de Covid-19 confirmés  par L’ANSS

L’agence nationale de la sécurité sanitaire a annoncé lundi 7 mars dernier le bilan d’un taux de 0,3% des cas de covid-19 enregistrés en Guinée.

La pandémie de corona virus continue de faire des victimes. Cette semaine, deux nouveaux cas ont été confirmés le 07 mars 2022 ce qui conduit à un effectif total de 797 personnes testées positifs au Civid-19.

Cet effectif qui selon l’Anss affiche un taux de positivité de 0,3%. Le bilan de l’Anss indique que, 08 malades de Covid-19 ont été guéris le même lundi. Aucun cas de décès n’a été enregistré. Pour l’heure, 46 personnes infectées par le virus restent isolées.

Notons que depuis l’annonce de cette pandémie, la Guinée a déjà enregistrée jusqu’à nos jours 36 437 de cas confirmés positifs et 33 041 guéris contre malheureusement 440 décès hospitaliers. Et pour les décès communautaire on compte 338 personnes.