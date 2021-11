Guinée : deux corps sans vie retrouvé sous les  ponts

Les corps sans vies des personnes non identifiés, ont été découverts par les habitants de la commune de Matoto. Ce mercredi 3 novembre 2021 aux environs de 8 heures.

Le premier corps découvert est celui d’un jeune garçon, sous le pont situé entre Lansanaya Barrage et Tassana. En effet, selon les faits rapportés par le journal Guinée 360, le jeune homme avait sur lui le sang visible au niveau de son oreille droite.

Pour ce qui est du second corps, il s’agit selon les riverains d’un malade mental. Son corps a été retrouvé sous le marigot non loin du pont. Ce dernier serait aperçu dans ce quartier il y a près d’une semaine.

Pour l’heure, la police technique et scientifique, la gendarmerie et la police routière se sont rendues sur les lieux, question de faire une autopsie et sécuriser la zone.