Guinée: deux enfants retrouvés morts dans un congélateur

Selon le site Guinéenews.Com, les témoignages recueillis auprès de la famille des victimes, ce congélateur était ouvert et les enfants venaient souvent jouer puis ils mettaient leurs jouets dans ce congélateur, dans le district de Keleya, situé à 18 kilomètres du centre-ville de Boffa .

« On a perdu de vue nos enfants dans les bandes de 9 heures. D’habitude, on part ensemble au champ. Mais, ce matin très tôt ma femme était au marché hebdomadaire de keleya. J’avais pensé qu’ils étaient ensemble. Moi, je me suis occupé de la réparation de mon véhicule. Après je suis parti à la gare routière de Boffa pour chercher des passagers.

Pour ma femme aussi, je suis avec les enfants. C’est à 18 heures qu’elle m’a appelé en me disant d’envoyer les enfants pour qu’elle puisse les laver. Je lui ai dit que si ce n’est pas elle qui était sortie avec les enfants. Surtout le coup, on s’est mis à leur recherche, partout et on a informé la police et la gendarmerie. C’est à 20 heures qu’on m’a appelé pour me dire qu’ils ont été retrouvés dans le congélateur usé derrière notre concession morts », a expliqué en larmes, Mouloukou Camara, le père de ses deux enfants.

Informée de la situation, les autorités locales se sont rendues sur le lieu et une enquête est déjà ouverte.

Source: Guinéenews.Com