Guinée : deux personnes tuées lors d’un braquage à Mamou

Le drame s’est passé dans la nuit du dimanche 06 février 2022. Des braqueurs ont attaqué un véhicule de transport en commun à Gouba une localité située non loin de Mamou.

Le phénomène de vol, braquage et autres fléaux sont de plus en plus fréquents dans les différentes villes de la Guinée. Dans la nuit du dimanche 06 février au lundi 7 février 2022, des personnes armées encore non identifiés ont réussi à attaquer un véhicule pour leurs extorquer leurs biens.

Le véhicule de transport en commun en provenance de Labé pour Conakry qui transportait plusieurs passagers n’a pas échappé aux ces présumés voleurs qui ont réussi à tuer par balles deux passagers avant de s’enfuir.

Selon les informations recueillis sur le site de Guinéenews.Com, le chauffeur interrogé explique : « nous avons été attaqués entre les localités de Kendouma et Gouba vers 1 heure du matin. Les braqueurs étaient sur deux motos. Ils sont tirés sur les pneus de notre véhicule puis sur les vitres. Le temps pour nous descendre et se sauver, ils ont pointé les armes sur nous. Ils sont pris nos téléphones. Une femme assise à l’arrière a été touchée mortellement au cou. Parmi les deux autres blessés, l’un a succombé à l’hôpital »

Pour l’heure, les braqueurs sont encore introuvables. Une enquête a été ouverte pour plus d’informations.