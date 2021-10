Guinée : Dix militaires traduits en justice pour affaire de vols

Le colonel Balla Samoura a rendu publique jeudi 28 octobre 2021, les noms des dix militaires accusés de vols.

Selon le colonel, ces militaires ont été interpelés dans un cas de racket et deux cas de vols. Notamment le vol dans des contenus des coffres forts à la présidence.

Ces derniers ont été identifiés et traduits en justice où ils vont répondre de leurs actes. Parmi ces derniers, principalement dans l’affaire Sekoutouréyah, figure le commandant Ali Camara, le capitaine Souleymane Bangoura, le capitaine Tamba Kekoura Kamano, l’adjudant-chef Mory Awa Camara, l’adjudant Daouda Keita, le soldat deuxième classe Makan Diabaté.

En ce qui concerne le pont du 8 novembre, on a l’adjudant-chef Jacques Zakama Koivogui, les soldats deuxièmes classes Djibril Daffe et Abdoul Salam Faro. Enfin pour l’affaire résidence Hcgn, on a Adc Alpha Condé.

Pour finir, lors de son point de presse il a rassuré qu’aucune défaillance venant des Forces de défense et de sécurité ne sera tolérée.