Guinée/Football : la ligue 1 de retour dès le 26 octobre

La saison sportive 2019-2020, reprend sur service le 26 octobre prochain sur les différents stades du pays, après plusieurs reports.

Selon guineenews.org, le championnat national de D1 reprendra le 26 octobre prochain.

Selon une source proche de la ligue guinéenne de football professionnel (Lgfp) contactée par le média en ligne, justifie les nombreux reports enregistrés par des difficultés financières que connait l’instance faîtière du football guinéen.

La principale attraction de cette rentrée sportive n’est autre que l’affiche Loubha FC et les Eléphants de Coléah pour marquer le coup d’envoi de la saison et la rencontre entre les deux éliminés de la campagne africaine à savoir le Santoba et le Hafia Football Club.

Suite du programme de la première journée :

Fello Star vs AS Kaloum (28 octobre)

Flamme Olympique vs CI Kamsar (28 octobre)

Satellite FC vs Wakriya AC (29 octobre)

SOAR vs ASFAG (29 octobre)

Horoya AC vs SAG de Siguiri (30 octobre)