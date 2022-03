Guinée: Ibrahima Kassory désigné président du comité Exécutif  du RPG

Il a été choisi par l’ex président Alpha Condé lundi 07 mars 2022, pour diriger le parti provisoirement. Cette décision qui ne fait pas l’unanimité entre les membres.

Ibrahima Kassory va désormais diriger provisoirement le conseil national exécutif, du parti RPG arc en ciel de l’ex président Alpha Condé. Ancien premier ministre de la Guinée, il a été approuvé par le comité central, et une bonne partie des secrétaires généraux de l’ancien parti présidentiel au cours d’une réunion.

Cependant, cette nomination ne fait pas l’unanimité chez tous les membres. Hier mercredi 9 mars 2022, une altercation a opposé des jeunes favorables à cette décision de la direction nationale du RPG Arc-en-ciel à d’autres qui la contestent, au siège national de la formation politique, à Conakry.

Ces jeunes ont rejeté le Conseil exécutif provisoire, dont la liste des membres n’est pas encore rendue officielle, condamnant « fermement la forme irrégulière qui a permis son élaboration ». Ils invitent « tous les cadres du RPG-Arc-en-ciel qui souscrivent aux idéaux de paix et de justice du Professeur Alpha CONDE à se désolidariser de cette liste et s’éloigner de cette manœuvre dilatoire dont seuls les auteurs détiennent le secret et la motivation réelle« .

En attendant la formalisation de cette décision, ce jeudi 10 mars 2022, il faut rappeler, Kassory Fofana dirigeait le parti « GPT » (Guinée pour tous), avant de le dissoudre au sein du Rpg arc en ciel.