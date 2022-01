Guinée: la compagnie aérienne Sky Mali ouvre sa ligne de vol à Conakry

le directeur général Tahir N’Diaye s’est rendu à Conakry hier mardi 18 janvier 2022, dans le but d’inaugurer le premier vol. en attendant l’ouverture officielle prévu pour le 22 janvier 2022.

C’est à partir du 22 janvier 2022 que la compagnie aérienne Sky Mali va commencer à desservir Conakry. Ceci en raison de la fermeture des frontières maliennes avec les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Effectuant des vols à l’intérieur en raison des grandes distances entre les villes du pays, la compagnie malienne, dont le siège est à Bamako comporte trois avions parmi lesquels figurent deux Boeing.

Le projet prend forme en 2019 et elle fut fondée officiellement en juillet 2020 grâce à des fonds privés et commença ses activités en 2020 en pleine pandémie de Covid-19. Notons que la compagnie malienne a commencé à desservir Dakar, Cotonou et Libreville.