Guinée : la gendarmerie de Kourémalé met la main sur deux faux militaires

Ces « faux militaires » ont été présentés à la presse hier lundi 14 mars 2022, par la gendarmerie régionale de Kankan.

Munis d’une tenue et d’une carte militaire, Aboubacar Biro Camara et Mamadi Sylla ont été interpellés par la brigade frontalière de la gendarmerie nationale à Kourémalé. Selon les informations, données par le site Guinéematin.Com, Aboubacar Biro Camara a été arrêté le 28 février et Mamadi Silla quant à lui a été arrêté le 10 mars 2022.

En effet, le lieutenant Aboubacar Saran Bangoura, porte-parole de la gendarmerie nationale, informe que ces deux « faux militaires » étaient en route pour le Mali.

Lors de l’arrestation de Mamadi Sylla les éléments de la gendarmerie ont retrouvés sur lui, trois cartes d’identités différentes, avec le même nom et prénom, à savoir : la première avec la nationalité guinéenne, la deuxième avec la nationalité malienne et la troisième avec une fausse carte militaire à travers laquelle il se fait passer pour un militaire des forces spéciales de Guinée.

Selon la gendarmerie, l’un (Aboubacar Biro Camara), sera arrêté pour usurpation de titre, port illégale d’uniforme militaire, détention illégale d’armes de guerre et l’autre Mamadi Sylla sera poursuivi pour faux en identité.

Ils seront déférés et présentés au procureur de la république près le tribunal de première instance de Siguiri.