Guinée : la Justice poursuit Alpha Condé et ses ex collaborateurs

La justice guinéenne accuse des dignitaires de l’ancien régime d’être responsables de plusieurs délits dont celui d’enrichissement illicite.Les ennuis judiciaires se poursuivent pour les dignitaires du défunt régime guinéen. Dans une lettre adressée aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel de Conakry et de Kankan (est), le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a enjoint ces derniers à ouvrir des enquêtes sans délai sur des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité contre Alpha Condé et 187 de ses anciens collaborateurs.

« Il est impératif d’ouvrir des enquêtes judiciaires pour élucider l’origine des fonds de ces différents comptes sans que cela ne porte préjudice au dégel lorsqu’il sera établi de manière contradictoire que ces comptes sont exempts de toutes présomptions d’enrichissement illicite, de détournement de deniers publics au détriment du peuple de Guinée qui subit des conséquences néfastes de pauvreté, de chômage notamment », lit-on dans la missive.

Le ministère de la Justice rappelle que c’est sur la base des présomptions graves et concordantes de corruption, d’enrichissement illicite, de blanchiment d’argent, de faux et usage de faux en écriture publique, de détournement de deniers publics y compris la complicité que les comptes des personnes mises en cause ont été gelés pour éviter toute dissimulation des preuves financières qui peut être préjudiciable aux procédures d’enquête, d’instruction et de jugement.

Plusieurs personnes citées dans cette nouvelle injonction de poursuite croupissent en prison depuis plusieurs mois pour les mêmes types d’accusation. C’est le cas de l’ancien Premier ministre, Ibrahim Kassory Fofana, de l’ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané.

Depuis le 5 septembre, la Guinée est dirigée par une junte militaire après un coup d’Etat du Colonel Mamadi Doumbouya contre Alpha Condé.