Guinée : lancement de la  6ème  édition des jeux universitaires

La cérémonie a été lancée jeudi 24 février 2022, dans la ville de Conakry, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Dr Diaka Sidibé.

Après deux années de suspension, marquées par la crise sanitaire du Covid-19 dans le monde, les étudiants vont de nouveau renouer avec leur habituel jeu universitaire. Cette année 2022, plusieurs institutions dans divers domaines vont prendre part à cette compétition. Notamment, dans le domaine du football, du basketball, de l’athlétisme et du cyclisme.

Les jeux Universitaires organisés dans le but de faire des universités et des écoles des réservoirs de talents sportifs, vont s’effectuer cette année dans trois zones. A savoir, la zone spéciale de Conakry, la zone de Kindia et la zone de Labé. Le directeur national du sport universitaire, Maurice Tokpa Haba, a précisé que, « A l’interne, il y aura des championnats de zone qui vont se dérouler dans ces différentes régions. Et, au finish, la grande finale aura lieu le 26 mars à N’Zérékoré dans toutes les disciplines retenues cette année ».

Notons que le coup d’envoi est prévu pour le 26 février prochain à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, par les Universités Général Lansana Conté de Sonfonia et Gamal Abdel Nasser de Conakry.