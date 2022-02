Guinée : lancement de la Fiba Youth Camp à Conakry

Depuis le 8 février 2022, les experts de la FIBA ont débuté avec la formation d’une dizaine de coaches locaux et une pratique avec les jeunes guinéens.

Venus des différents pays du continent africain, notamment de l’Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, de la Mauritanie et du Congo. Ces experts vont montrer et donner leur savoir faire et leur expertise aux différents coaches locaux.

A ces formations, de nombreux jeunes guinéens amoureux du basketball auront également la possibilité de pratiquer ce sport. la séance de formation pour la FIBA Youth Camp a débuté mardi 8 février 2022 à Conakry.

Ceci dans l’objectif d’améliorer les compétences de ces coaches locaux. Notons que la formation s’achève ce jeudi 10 février 2022. Et la mise en pratique avec les jeunes talents, se tiendra du 11 au 13 février 2022.