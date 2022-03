Guinée : l’avance de loyer désormais limitée à trois mois

C’est l’une des décisions qui a été prise hier jeudi 24 mars 2022 au conseil des ministres.

Désormais en Guinée, l’avance du loyer à verser aux propriétaires pour les locations à usage d’habitation sera limitée à trois mois. Cette décision est prise au vu des lourdes fixations que font généralement les propriétaires des logements et autres à l’avance de loyer.

A cette décision s’ajoute celle de la baisse, sans délai, des droits de douane sur certains produits essentiels dont le Riz et le Sucre de consommation. Et de La stabilité des prix de l’eau, de l’électricité et du gaz domestique pendant toute la période.

Le Conseil a aussi statué sur, les assises nationales qui se tiennent toujours dans le pays avec une décision sur la finalisation de la mise en place du Comité National des Assises (CNA) dans les plus brefs délais. La mise en place au sein du Gouvernement d’un comité interministériel restreint et d’un comité technique de suivi quotidien des activités des Assises.