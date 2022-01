Guinée : le colonel Mamadi Doumbouya promulgue la loi de finance 2022

Il a promulgué par ordonnance O2021/0011/PRG/CNRD/SGG du 31 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022.

Selon le site d’information Guinéenews.Com, le président de la transition a promulgué cette loi de finance compte tenu de l’absence d’un parlement (et d’une institution faisant office de parlement).

Le site d’information précise ainsi que, le Président colonel Mamadi Doumbouya a pris, le 31 décembre 2021, une ordonnance portant loi de finances pour l’année 2022.

Dans cette lois de finance, le budget de l’Etat pour l’exercice 2022 est arrêté en recette à un total de vingt-six mille soixante-trois milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions sept soixante-trois mille six cent onze francs guinéens, et en dépense à un total de trente mille six cent sept milliards six cent cinquante-six millions cent vingt-cinq mille soixante-huit francs guinéens.