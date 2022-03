Guinée: le comité de normalisation organise des séances d’échanges

Le comité de normalisation (Conor), a à travers un communiqué invité tous les acteurs du football à des séances d’échanges à partir de jeudi 10 mars 2022 au siège de la Feguifoot à Kaloum.

Selon un communiqué rendu public du comité de normalisation récemment installé, tous les acteurs du football à participer aux séances d’échanges. A cet effet les rencontres se feront selon un programme bien établi.

La première rencontre aura lieu jeudi 10 mars 2022, avec les clubs de la Ligue 1 et ceux de la Ligue 2. Pour la deuxième journée à savoir, le vendredi 11 mars, la rencontre sera faite avec les clubs des Amateurs.

Le lundi 14 mars 2022, les séances d’échanges vont se poursuivre avec les Groupements d’intérêts et ensuite, le mardi 15 mars, les Ligues régionales et enfin le jeudi 17 mars, les Ligues techniques et les districts préfectoraux de football. Le communiqué précise que, chaque entité doit être représentée par une seule personne.

Le conor assure depuis quelques mois la gestion par intérim de la Fédération guinéenne de football-FGF, après la dissolution des staffs techniques des équipes nationales de football.