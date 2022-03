Guinée : le conseil national de la transition poursuit sa visite dans les villes

Les membres de ce conseil effectuent depuis plusieurs jours des visites de travail dans les communes de la Guinée. Hier jeudi 03 mars 2022, une délégation s’est arrêtée à Kaloum où ils ont rencontré les forces de l’ordre.

Selon le site Guinéematin.Com, c’est dans le cadre de la mission du Conseil national de la transition (CNT), déployée à travers le pays pour rencontrer les populations et recueillir leurs avis sur le projet de Constitution et la conduite de la Transition, une délégation du CNT a échangé avec les représentants des forces de l’ordre. Cette rencontre s’est déroulée dans la matinée de ce jeudi, 3 mars 2022, en présence de certains responsables de la municipalité, a constaté un journaliste de Guineematin.com qui était à la Mairie de Kaloum.

Mory Douno et ses trois collègues (qui forment la délégation du CNT pour la commune de Kaloum) ont expliqué aux responsables et agents des forces de l’ordre le but de la rencontre. « Au terme de la Charte de la Transition, le CNT a un mandat clair. Celui d’élaborer un projet de Constitution. Pour y arriver, l’autorité, notamment le Président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a décidé de déployer les membres du CNT à travers tout le pays pour recueillir les avis et préoccupations mais également les déshydratas des populations sur la manière dont la transition va être conduite.

Et vous savez que les forces de sécurité constituent un des maillons importants de la société. Il fallait donc les rencontrer et échanger avec elles afin de tenir compte de leurs préoccupations dans l’élaboration de la future Constitution. Je rappelle que cette Constitution qu’il s’agit devra être un texte très solide capable de résister au temps et aux tentations des hommes », a dit le chef de mission.

Et, à la fin de cette rencontre, Mory Douno s’est dit plutôt satisfait du déroulement. « Nous avons enregistré une grande mobilisation des agents des forces de sécurité venus des commissariats centraux et urbains de police de Kaloum, de la compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS), de l’escadron mobile de gendarmerie de Kaloum, de la protection civile (les sapeurs-pompiers), des agents d’éco-garde et de la garde communale de Kaloum. Tous ceux-ci ont pris part à la rencontre ont rempli les fiches d’information et ont répondu au questionnaire établi à cet effet. Pour nous, cela constitue une réelle satisfaction », a mentionné M. Douno.

Avant cette rencontre avec les corps habillés, la délégation a échangé la veille, toujours au siège de la commune de Kaloum, avec les représentants des forces vives de cette municipalité qui abrite le quartier des affaires, de la haute administration dont le Palais présidentiel.

Dans l’après-midi de ce jeudi, Mory Douno et ses collègues seront les hôtes des populations de Sandervallia. Et, ils sont attendus demain, vendredi 4 mars, par les forces vives du quartier Almamya, notamment les élèves, étudiants, artisans, responsables des mouvements associatifs, religieux, acteurs politiques et autres.

Enfin, on apprend que cette mission qui a débuté dimanche dernier va durer dix jours à travers le pays. Mais, à Kaloum, elle prendra fin lundi prochain.

Source: Guinéematin.Com