Guinée : le NDI donne des recommandations aux autorités guinéennes

Une délégation de l’Institut National Démocratique (NDI), a rencontré la presse hier mardi 15 mars 2022 afin de présenter le rapport de leur fin de mission et a formulé plusieurs recommandations à l’endroit du gouvernement.

Au terme d’une mission d’évaluation technique effectué du 09 au 15 mars 2022 dans la ville de Conakry, au cours de laquelle l’Institut National Démocratique de Conakry à évaluer les priorités des citoyens pendant le processus de transition en République de Guinée. Et explorer les possibilités d’assistance technique aux institutions pour une transition inclusive, transparente et crédible.

En effet, pendant leur présentation de rapport, une série de recommandations a été adressée au gouvernement. L’Institut National Démocratique (NDI), a tenue a relevé entre autre aux autorités guinéennes quelques recommandations parmi lesquelles: publier la liste nominative de des membres du CNRD dans un souci de transparence et de du renforcement de la confiance entre guinéen. Aussi, la délégation leur recommande de prendre des mesures délibérées pour inclure les femmes dans les institutions de transition et élaborer les politiques sensibles aux genres y compris pour ce qui est des réformes constitutionnelles et électorales.

Aux partis politiques, la délégation leur recommande ,d’utiliser la période de transition pour renforcer la démocratie interne au sein des partis notamment en donnant la priorité à l’inclusion des femmes et des jeunes et en leur offrant des opportunités de leadership.

A la société civile, la délégation recommande d’intensifier les efforts de d’éducation civique et d’engagement citoyen afin d’élever le niveau de participation citoyennes dans les différentes plateformes consultatives pendant la transition.

Pour finir, elle recommande aux médias de contribuer à la sensibilisation à l’éducation civique et électorale et à l’engagement citoyen pendant la transition.