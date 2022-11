Guinée : le parcours, les faits et méfaits de Sékou Touré retranscrit dans des livres

C’est la tâche à laquelle se livrent les éditions l’Harmattan Guinée depuis quelques mois pour présenter les œuvres du père de l’indépendance de la Guinée.

Des textes chargés d’émotions. Un plume plongée dans l’encre de l’histoire de Sékou Touré, tout premier président de la Guinée de 1958 à 1984. Faire de cela un récit étalé sur des pages d’ouvrages est la mission que se sont donnée les éditions l’Harmattan Guinée.

Pour Sansy Kaba Diakité, directeur de la maison d’édition, « les Guinéens ont soif de leur histoire. Tout pouvoir a une partie vraiment sombre. Nous reconnaissons ce qui s’est passé pendant le premier régime par rapport aux répressions qui sont inadmissibles, nous sommes tout à fait d’accord. De grands intellectuels tels que Telli Diallo, Keïta Fodéba et d’autres sont passés par ces périodes violentes. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de difficultés dans l’histoire de notre pays. Mais nous devons les regarder sans passion pour que la Guinée puisse aller de l’avant. Et aujourd’hui, la Guinée n’a pas de livre d’histoire générale ! Je profite de votre émission pour faire un appel aux historiens guinéens, aux pouvoirs publics guinéens. Les Guinéens aujourd’hui, doivent pouvoir s’asseoir pour écrire l’histoire de la Guinée. C’est important. »

Pour se lancer dans cette opération, l’Harmattan a reçu la bénédiction de la junte au pouvoir, le Comité national du rassemblement pour le développement. Lors d’une rencontre avec l’actuel homme fort du pays, Mamadi Doumbouya, ce dernier a indiqué à Sansy Kaba Diakité sa volonté de faire publier toutes les anciennes œuvres de la Guinée afin que les Guinéens aient accès au patrimoine culturel guinéen.

Toutefois, ce travail historique ne va pas se limiter à Ahmed Sékou Touré. La maison d’édition l’Harmattan compte également s’atteler à travailler sur les œuvres de Nénékhaly Condetto Camara (illustre poète et dramaturge Guineen), Bah Thierno Abdourahmane (théologien musulman, personnalité politique) et de Sikhé Camara (Professeur de droit et juriste).