Guinée : le personnel soignant réclame trois mois de primes covid-19

Depuis des semaines, les médecins en charge dans la lutte contre le covid-19 revendiquent leurs primes. Ces derniers ont annoncés des manifestations jeudi 31 mars 2022.

Cela fait trois moi que le personnel soignant réclame ses primes. Pour se faire entendre, les médecins ont décidé de manifester au cas où leurs primes ne seront pas versées. L’un des médecins a évoqué sur le site Mosaïqueguinée.Com que jeudi prochain les activités seront bloquées car, ces derniers comptent faire cesser les prélèvements pour les voyageurs au palais du peuple et arrêter leurs activités au centre de traitement de Gbessia le jeudi prochain.

Selon l’un d’entre eux, le gouvernement examine encore leur primes tandis que, l’agence nationale de la sécurité sociale mentionne que, « l’argent est crédité dans leur compte car ce sont des inspecteurs du ministère de l’économie et des finances qui doivent participer à la paie et ils veulent avoir toutes les nouvelles sur ceux qui doivent être payés dans tous les sites et il y a des boulots préalables »

Notons que ces médecins impliqués dans la prise en charge du Covid-19 revendiquent depuis plusieurs semaines déjà à Conakry sans suite.