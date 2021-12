Guinée : le président Mamadi crée une commission interministérielle

Elle a été créée et installée mardi 07 décembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya.

Selon le site Guineenews, cette commission interministérielle sera chargée de la récupération des biens de l’État. Elle est composée d’un président, d’un vice-président et de 4 membres ainsi que d’’un rapporteur.

Notons que le président de cette commission est le général à la retraite Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le Vice-président : Ousmane Gaoual Diallo, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Et des Membres à savoir, le colonel Amara Camara, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République ; Mory Condé, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ; Yaya Sow, ministre des Infrastructures et des Transports ; Mamadou Nagnalén Barry, ministre de l’Agriculture et de l’Élevage ; Moussa Cissé, ministre du Budget ; et le rapporteur Mohamed Sampil, agent judiciaire de l’État.