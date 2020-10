Guinée : le RPG-Arc-en-ciel condamne la déclaration «irresponsable et dangereuse» de Dallein

La mouvance présidentielle a condamné, lundi soir à Conakry, la déclaration de victoire à la présidentielle de son principal challenger, Cellou Dalein Diallo.« Le RPG-Arc-en-ciel, les partis alliés et les mouvements de soutien, respectueux des institutions de la République, condamnent sans réserve et avec la plus grande fermeté, la déclaration irresponsable et dangereuse du président de l’UFDG, El Hadj Cellou Dalein Diallo, par laquelle il s’autoproclame élu de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 », a déclaré le porte-parole du parti au pouvoir, Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

Dénonçant une « attitude antirépublicaine et antidémocratique », il a appelé à « une vive indignation et une condamnation unanime » de la sortie du leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Le candidat de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), Cellou Dalein Diallo, a revendiqué une victoire à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle organisée dimanche 18 octobre.

Dès après cette sortie, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Bakary Mansaré, a indiqué que la déclaration de Cellou Dalein Diallo est « nulle et de nul effet ».