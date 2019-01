Guinée: Le taux de pénétration internet est passé de 0,4% en 2010 à 33% en 2018 (ministre)

Le ministre guinéen des Télécommunications et de l’Economie numérique Moustapha Mamy Diaby a animé une conférence de presse au cours de laquelle, il est revenu sur le niveau de couverture de la téléphonie et de l’internet en Guinée.Selon Moustapha Mamy Diaby en 2010, le taux de couverture nationale du réseau mobile était de près de 15% avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile à 40%, « une très mauvaise » qualité des interconnexions entre les opérateurs et un taux de pénétration de l’internet de 0,4%.

« En 2011, moins de 100 localités du pays étaient couvertes par le réseau 2G. Mais, fin 2018 tous les chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures sont couverts par la 2G et 3G. Et sur les 3.753 quartiers et districts répertoriés, 79% sont couverts par au moins un opérateur téléphonie mobile. Au moins, une société par endroit et le taux de pénétration internet est passé de 0,4% en 2010 à 33% en 2018 », a déclaré le ministre lors de ce point de presse.