Guinée: les étudiants de l’université de Gamal manifestent pour l’amélioration de leurs conditions de vie

Ils ont effectué une marche, ce jeudi 20 janvier 2022, pour protester contre leurs conditions de vie et d’études. cette marche qui a aboutit à des échauffourées entres les étudiants et la police.

Les étudiants ont réussi à bloquer toute la circulation routière entre Donka et Dixinn terrasse, au courant de la journée. en effet, ils se sont révoltés pour faire entendre leurs nombreuses revendications concernant leurs conditions de vies à l’université.

au cours de leurs manifestations, les forces de l’ordre sont aussitôt arrivés afin de stopper cette marche. Certains parmi ces étudiants ont été arrêtés par la police. ce qui a conduit à des échauffourées.

le commissaire avisé est aussitôt arrivé pour mettre fin à ce désordre et essayer d’entendre ces étudiants. selon sa prise de parole qu’il a accordé au site d’information Guinéenews.Com, le commissaire Abdoul Malick Konéil, Directeur Général de la police a expliqué que: « Nous sommes intervenus pour rétablir l’ordre. Les étudiants étaient très agités, il a fallu le concours du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et de son homologue de l’Enseignement Supérieur afin que les choses rentrent dans l’ordre« .

et d’ajouter, « Il nous a été demandé d’échanger avec les étudiants puis remonter les informations à qui de droit afin de trouver une issue favorable à leur revendication. Nous sommes venus pour que les autres citoyens puissent vaquer à leurs occupations. C’est une dizaine d’étudiants qui a été interpellée par les services de police ».

En attendant des résolutions, le calme est revenu et les étudiants vaquent chacun à leur occupation.