Selon un article publié sur Guinéenews.Com, « Le Ministre des Infrastructures et des Transports constate avec regret, l’utilisation abusive du tronçon Coyah-Mamou-Dabola (RN1) par les gros porteurs appartenant à des sociétés minières », regrette-t-il avant d’interdire cet usage par ces gros porteurs: « En application de la 𝐋𝐨𝐢 𝐋𝟎𝟕𝟒 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐑𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, il est strictement interdit d’emprunter la route RN1 entre Coyah et Dabola à compter de la diffusion du présent communiqué, pour le transport des produits miniers et ce, quelle que soit la distance à parcourir. »

Le ministre Yaya Sow motive sa décision par le fait les véhicules de plus de 13 tonnes à l’essieu contribuent à la dégradation rapide de la route: « Le ministre rappelle que la charge admissible à l’essieu est de 𝐭𝐫𝐞𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬. Passé ce seuil, des dégâts seront enregistrés et auront pour conséquence, la réduction de la durée de vie de la route ».

Cette décision risque d’avoir des conséquences sur les nombreuses sociétés minières qui sont basées en Haute Guinée, notamment à Dinguiraye et à Siguiri, car il n’y a pas de chemin de fer pouvant transport certains produits qui arrivent par le port de Conakry.

Source: Guinéenews.Com