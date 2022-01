Guinée : les magistrats reçus en audience par le président Mamadi Doumbouya

Ils ont été reçus au palais Mohamed V, afin de suivre des orientations donné par le président de la transition Mamadi Doumbouya pour une justice équitable en Guinée.

Aucun citoyen ne doit être délaissé en ce qui concerne la justice guinéenne. En effet, lors de sa rencontre avec les magistrats et les responsables des juridictions du pays, le colonel Mamadi Doumbouya a donné plusieurs orientations.

A travers un extrait de son discours tiré sur le site d’information Guinéenews.Com, il a précisé que : « J’ai estimé que la machine doit tourner. Le chantier est tellement vaste qu’il faut commencer rapidement. Je veux une justice indépendante, respectueuse des droits humains. Ceci est très important à relever, car il permettra d’éviter les dérives et les excès.

Notre pays est au tournant de son histoire. Il faut [des] actes forts et des actions concrètes pour redorer l’image de la Justice. Dans un passé récent, la justice guinéenne était caractérisée (…). Vous savez tous qu’aucun pays ne peut se bâtir sans la justice. Il nous appartient, à cette phase décisive de notre histoire, de faire notre remise en cause et d’écrire les lettres nobles de l’institution judiciaire. C’est cet appel que je vous lance pour que la justice soit pour chacun conformément à votre devise si chère : la loi est dure, mais c’est la loi ».

Et d’ajouter que, « plus personne ne doit être brimé du fait d’un manque de relations. Et plus personne ne devrait être favorisé du fait de son rang social ou de ses relations dans les faits de vos saisines conformément à la loi. Recréons ensemble la confiance entre la justice et les justiciables. Vous pouvez compter sur tout mon soutien et mon accompagnement. Je reste convaincu qu’ensemble, on y arrivera. Je veux aussi vous assurer que vous aurez les moyens vous permettant de travailler dignement dans vos fonctions respectives en tenant compte des ressources [dont] dispose l’État ».